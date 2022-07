A-Nobis – Sektkellerei

Was die Versektung betrifft, gibt es im Haus A-NOBIS keine Diskussion: Die zweite Gärung findet in der Flasche und nicht im Tank statt. Den Mehraufwand nimmt man gerne in Kauf. Der Prozess der Flaschengärung bringt schließlich Finesse und Balance in den Sekt. Zahlreiche Prämierungen, wie zuletzt der Burgenländische Landessieger 2020 zeugen von der hohen Qualität der Versektung.